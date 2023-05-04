Oğlunu öldürüp kaçan baba, saklandığı evde yakalandı

Anadolu Mahallesinde 2 Mayıs Salı Günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Mutlucan Ateş, tabancayla vurularak öldürülmüştü. Polis tarafından yapılan soruşturmada Mutlucan Ateş'in babası Murat Ateş tarafından öldürüldüğü tespit edilmişti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan Murat Ateş'in izini kısa süre içinde Sultagazi'de buldu. Bir arkadaşının evinde saklandığı tespit edilen Murat Ateş, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Murat Ateş'in, 2022 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirlendi. Şüphelinin, eşinden de 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Murat Ateş, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİNİ BİRBİRİNE KATMIŞTI

Bu arada Murat Ateş'in 2020 yılında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda olay çıkardığı ortaya çıkmıştı.

O gün çekilen görüntülerde adliyenin C kapısı girişinde x-ray cihazında alarm vermesi üzerine güvenliğin uyardığı Murat Ateş cebinden maket bıçağı çıkararak kendine zarar verdi. Uzun süre yanına kimseyi yanaştırmayan Ateş, polisin müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'na getirilen Mutlucan Ateş'in cenazesi dün yakınları tarafından alındı. Ateş'in cenazesi Arnavutköy 2. Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Arnavutköy Asri Mezarlığı'na defnedildi.

(Kaynak: DHA)