UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Feyenoord, Celtic'e 3-1 mağlup oldu ve 3 puanda kaldı.

Mağlubiyet nedeniyle Feyenoord taraftarları büyük hayal kırıklığına uğrarken aynı zamanda teknik direktör Robin van Persie'nin 18 yaşındaki oğlu Shaqueel van Persie'yi oyuna alması, tepkileri artırdı.

Shaqueel, Feyenoord formasıyla ilk maçına çıkarken Robin van Persie oğluna torpil geçtiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde yer aldı.

ROBIN VAN PERSIE: 'SHAQUEEL GİBİ SADECE İŞİMİ YAPIYORUM'

Maçın ardından tepkilere cevap veren Hollandalı teknik adam şöyle konuştu:

"Bu kararı bir baba olarak değil, bir teknik direktör olarak verdim. Çünkü gole ihtiyacımız vardı. Shaqueel her açıdan gol atabilen bir oyuncu. Onu bu yüzden oyuna aldım. Bir babanın oğlunu sahada görmesi her zaman gurur vericidir. Ancak ben bununla meşgul değilim. Shaqueel gibi sadece işimi yapıyordum."