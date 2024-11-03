Oğlunu yaralayanı bıçakladı

Kaynak: İHA
Oğlunu yaralayanı bıçakladı

Samsun'da kavga sırasında oğlunu bıçakla yaralayan şahsı bıçaklayan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede kavga çıktı. Kavga da esnada E.D., 17 yaşındaki E.K.'yi kolundan bıçakla yaraladı.

Oğlunun yardımına koşan baba M.K., E.D.'nin elinden bıçağı aldı ve şahsı karnından yaraladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan E.D. tedavi altına alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K., oğlunu kurtarmak isterken şahsın elinden bıçağı aldığını ve boğuşma sırasında şahsın yaralandığını ileri sürdü. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Kartal'da yaya kazası: 19 yaşındaki Sanem hayatını kaybetti
Kartal'da yaya kazası: 19 yaşındaki Sanem hayatını kaybetti
Rizespor-Trabzonspor maçı karıştı! Polis kavgaya biber gazı ile müdahale etti
Rizespor-Trabzonspor maçı karıştı! Polis kavgaya biber gazı ile müdahale etti
Marmaray'da intihar girişimi: Seferler durduruldu
Marmaray'da intihar girişimi: Seferler durduruldu
Nora Fatehi sessizliğini bozdu
Nora Fatehi sessizliğini bozdu
Mansur Yavaş'tan "Ebru Gündeş konseri" açıklaması: İnceleme başlatıldı
Mansur Yavaş'tan "Ebru Gündeş konseri" açıklaması: İnceleme başlatıldı