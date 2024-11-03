Oğlunu yaralayanı bıçakladı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede kavga çıktı. Kavga da esnada E.D., 17 yaşındaki E.K.'yi kolundan bıçakla yaraladı.

Oğlunun yardımına koşan baba M.K., E.D.'nin elinden bıçağı aldı ve şahsı karnından yaraladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan E.D. tedavi altına alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K., oğlunu kurtarmak isterken şahsın elinden bıçağı aldığını ve boğuşma sırasında şahsın yaralandığını ileri sürdü. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.