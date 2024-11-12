Oğlunun acısına 2 ay dayanabildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Oğlunun acısına 2 ay dayanabildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 8 Eylül'de zırhlı askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) Isparta'da yaşayan babası Osman Sacit Büyükçaylı (67), hayatını kaybetti.

8 Eylül tarihinde Tunceli Ovacık ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu. Isparta'da yaşayan babası Osman Sacit Büyükçaylı, oğlunun acısına 2 ay dayanabildi.

Büyükçaylı'nın cenazesi, bugün, öğle vakti Isparta Merkez Müftülük Camisi'nde yapıldı. İl Müftüsü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazına, Isparta Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Merdin Kışkan, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile kurum müdürleri, dernek başkanları, oda başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Büyükçaylı'nın cenazesi, Karaağaç Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

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Isparta Valisi Abdullah Erin, "Aziz şehidimiz jandarma uzman çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın çok kıymetli babası Osman Sacit Büyükçaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.

Oğlunun acısına 2 ay dayanabildi

Oğlunun acısına 2 ay dayanabildi

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