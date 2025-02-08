Oğlunun darbedildiğini duyan baba dehşet saçtı!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da Serkan Y. isimli baba çıkan kavgada oğlunun darbedildiğini öğrenince deliye döndü. O anlarda silahla ateş açtı. Yaralanın olmadığı olayda o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, 1 Ekim'de saat 21.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serkan Y.'nin oğlu sokakta tartıştığı bir kişiyi darbetti. Durumu öğrenen darbedilenin babası da, Serkan Y.'nin oğlunu darbetmeye başladı.

Oğlunun darbedildiğini duyan Serkan Y. silahını alarak sokağa geldi. Buradan tek el ateş açan Serkan Y. ardından kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, silah sesini duyan taraflar dağıldı. Kavga ve ateş açma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SERBEST KALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis, Serkan Y.'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

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Gözaltına alınan Serkan Y.'ye emniyette ifadesinin alınması sonrasında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı.

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İşlemleri tamamlanan Serkan Y. savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.

Oğlunun darbedildiğini duyan baba dehşet saçtı!

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