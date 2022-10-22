14 yaşındaki oğlunun intiharının ardından toparlanamayan doktor baba, 'Bu Havada Gidilmez' şarkısını paylaşıp intihar etti

Aksaray'da 10 ay önce intihar eden oğlunun ardından psikolojik sorunlar yaşayıp intihar eden Aile Hekimi Dr. Timur Yılmaz'ın cenazesi kılınan cenaze namazın ardından dualarla Mersin'e uğurlandı.



İHA'da yer alan habere göre olay, dün sabah saatlerinde Taşpazar Mahallesi 862. Sokak'ta bulunan Kültürpark Apartmanı'nın 5. katında yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, 4 Aralık 2021 tarihinde aynı evin balkonundan atlayarak intihar eden oğlu Kemal Kaan Yılmaz'ın (14) ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşayan Aile Hekimi Dr. Timur Yılmaz, 6 Aralık 2021'de intihar teşebbüsünde bulundu. Pınar Mahallesi 4007 Sokak'ta bir otomobil içerisinde bilinci kapalı bulunan doktor, psikolojik sorunları nedeniyle tedaviye başladı.



ŞARKIYI PAYLAŞTI, İNTİHAR ETTİ

Tedavisi devam ederken önceki gün gece saatlerinde sosyal medya hesabından “Bu Havada Gidilmez” isimli şarkıyı paylaşıp yüksek dozda ilaç içerek yaşamına son verdi.



Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen doktorun cenazesi Somuncu Baba Külliyesine getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Mersin'de yaşayan anne ve babasının isteği ile Dr. Timur Yılmaz'ın cenazesi dualarla Mersin'in Yenişehir ilçesine uğurlandı.



Doktorun cenaze namazına sevenleri ve çok sayıda meslektaşı katıldı.