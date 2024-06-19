Oğlunun kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: DHA
Oğlunun kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Konya'da, 48 yaşındaki Sebahattin İ., üvey oğlu B.Ç.’nin (17) kavga ettiği Süleyman Armıtdalı’yı (17) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, Süleyman Armıtdalı ile arkadaşı B.Ç. arasında gerilim yaşandı. B.Ç. olay yerinden ayrıldıktan sonra durumu üvey babası Sebahattin İ.’ye bildirdi. Sebahattin İ., oğlunun kavga ettiği yere gitti ve burada Süleyman Armıtdalı'yı bıçakladı. Yaralı genç, çevredekilerin ihbarıyla ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Sebahattin İ. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Süleyman Armıtdalı'nın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Saraçoğlu Mezarlığı'na defnedildi.

Olayın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, Sebahattin İ.'nin bıçaklama anını ve ardından kaçışını gösterdi.

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