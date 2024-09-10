Oğlunun kullandığı traktörün altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Oğlunun kullandığı traktörün altında kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Muazzez Turan, hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hocaköy Mahallesi yolunda meydana gelen traktör kazasında, Muazzez Turan (52) hayatını kaybetti. Kaza, saat 13.30 sıralarında, 16 EU 513 plakalı traktörle tarlaya gitmekte olan İbrahim Turan'ın (30) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı. Traktör kontrolden çıkarak devrildi. İbrahim Turan kazadan son anda atlayarak kurtulurken, annesi Muazzez Turan traktörün altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muazzez Turan, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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