Oğlunun olduğunu öğrenen anne kalp krizi geçirdi

Kaynak: DHA
Oğlunun olduğunu öğrenen anne kalp krizi geçirdi

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama çalışmaları sırasında açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in 58 yaşındaki annesi Bahriye Kaygusuz oğlunun acısına dayanamayarak kalp krizi geçirdi.

Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bahriye Kaygusuz’a, yapılan ilk müdahalenin ardından anjiyo yapıldı.

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Oğlunun şehit olduğunu öğrenen anne Bahriye Kaygusuz evinde taziyeleri kabul ederken aniden fenalaştı. Çiçekdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahriye Kaygusuz, burada yapılan kontrollerin sonrasında Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların kontrolleri sonrasında kalp krizi geçirdiği belirlenen anne Bahriye Kaygusuz, Kalp ve Damar Servisi'nde yoğun bakıma alındı. Bahriye Kaygusuz'a burada anjiyo yapıldı.

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