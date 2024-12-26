Oğlunun sopayla dövdüğü baba hayatını kaybetti

Aktarılan bilgilere göre Aybey Mahallesi İkinci Yürek Sokak üzerinde 23 yaşındaki oğul Remzi Deniz ile 58 yaşındaki baba Engin Deniz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tek katlı evlerinin önünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Remzi Deniz babasını sopayla darp etti.

Çevredeki komşuların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince Engin Deniz olay yerinde yapılan ilk kontrollerinin sonrasında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Engin Deniz’e burada yapılan tüm uğraşlara karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yandan polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatılırken, oğul Remzi Deniz'in ise gözaltına alındığı öğrenildi.