Oğluyla tartışan çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddia edilen polis görevinden uzaklaştırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da oğluyla tartıştığı 6 yaşındaki çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu öne sürülen polis memuru görevinden uzaklaştırılırken, olayla ilgili ayrıca idari soruşturma başlatıldı.

Hadise, Abdullahpaşa Mahallesi'nde yer alan Işık Park'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, parkta oyun oynayan 6 yaşındaki iki çocuğun aralarında yaşanan itişme sırasında, velilerden olan bir polis memurunun olaya karıştığı ve çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddiası üzerine soruşturma açıldı.

Başlatılan soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken, olaya karışan polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Abdullahpaşa Mahallesi Işık Parkı'nda meydana gelen bir olayla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu olayda, parkta oyun oynayan 6 yaşındaki iki çocuğun aralarında yaşanan itişme sırasında, velilerden olan bir polis memurunun olaya karıştığı ve çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddiası üzerine derhal işlem başlatılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmektedir. Olaya karışan polis memuru görevinden uzaklaştırılmış olup ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

