Oğluyla tartışan kişiyi tüfekle öldürdü

Olay, saat 19.00 sıralarında Yaka Mahallesi’nde bulunan Samanköy konteyner kentte gerçekleşti.

Aktarılanlara göre Ş.Ö., bir süre önce oğlu ile tartışan Emin Varol'un kaldığı konteynere gelerek av tüfeğiyle ateş açtı. Silah seslerini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde saçmalarının göğsüne isabet ettiği 3 çocuk babası Emin Varol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Varol'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Haberi alan Varol'un yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı