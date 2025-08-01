OGM'den yanmaz kıyafet açıklaması

Kaynak: DHA / İHA
OGM'den yanmaz kıyafet açıklaması

Bu yılın yanmaz kıyafetleri Seyitgazi'den sonra dağıtıldığı iddiaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yalanladı.

Bazı basın yayın organlarında Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınında 10 orman işçisi ve gönüllünün şehit olması sonrası ortaya atılan "Bu yılın yanmaz kıyafetleri Seyitgazi'den sonra dağıtıldı." iddiasına Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yanıt geldi.

Genel müdürlükten yapılan açıklamada; 2025’te 17 bin 578 adet olmak üzere toplamda son üç yılda 53 bin 564 adet yanmaya dayanıklı elbisenin satın alındığı ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca tasarruf tedbirleri nedeniyle OGM’nin personel sayısı bakımından yetersiz kaldığı iddiası da yalanlandı.

Orman yangınlarıyla mücadelenin tasarruf tedbirleri dışında tutulduğunun da altı çizilirken, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi Orman Genel Müdürlüğü'nü haksız şekilde hedef aldığı belirtildi.

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