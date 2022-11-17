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  • ''Onun gibisini görmedim'' Hataysporlu oyuncudan Volkan Demirel'e övgü dolu sözler

''Onun gibisini görmedim'' Hataysporlu oyuncudan Volkan Demirel'e övgü dolu sözler

Hatayspor'da oynayan Ognjen Vranjes, Yunan basınına açıklamalar yaptı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 09:38
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Ognjen Vranjes: Onun gibisini görmedim

''Onun gibisini görmedim'' Hataysporlu oyuncudan Volkan Demirel'e övgü dolu sözler
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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’da forma giyen Ognjen Vranjes, teknik direktörü Volkan Demirel hakkında Yunanistan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Demirel ile aralarında arkadaşça bir ilişki olduğunu belirten Vranjes, “Kendisi harika ve özel bir insan” dedi.

Volkan Demirel için, “Hayatımda bu tip bir teknik adamla hiç karşılaşmadım” diyen Vranjes, genç teknik adama sınırsız bir saygı duyduğunu ve çalıştığı en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu belirtti. Bosna Hersekli oyuncu hocası için ayrıca, “Harika bir teknik adam olacak, ben de başarısı için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

ETKİLEYİCİ PERFORMANS
Volkan Demirel, Hatayspor’a geldiğinden bu yana 8 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan 41 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1.63 puan ortalaması yakaladı.

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