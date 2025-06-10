Öğrenci dostu şehirler belli oldu! Zirve sürpriz değil, İstanbul'u yine solladı...

Toronto merkezli ÜniAR’ın 2016 yılından bu yana düzenli olarak yürüttüğü “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması”nın 2024 yılı sonuçları açıklandı.

Araştırma kapsamında Türkiye'nin 81 ili, üniversite öğrencilerinin yaşam koşulları, memnuniyet düzeyleri ve şehirdeki öğrenci dostu uygulamalar açısından değerlendirildi.

ZİRVEDEKİ ŞEHİR DEĞİŞMEDİ

Bu yıl da zirve yine değişmedi. Öğrenciler tarafından en yüksek puanı alan şehir, önceki yıllarda olduğu gibi öğrenci yaşamına en uygun şehir unvanını korudu. İstanbul ise bu alanda geri planda kaldı.

İşte Türkiye'nin en öğrenci dostu şehirleri:

61. Muş – 28

60. Şırnak – 30

59. Iğdır – 37

58. Çankırı – 37

57. Karaman – 39

56. Uşak – 40

55. Kars – 40

54. Aksaray – 42

53. Ağrı – 42

52. Bitlis – 43

51. Tokat – 45

50. Çorum – 47

49. Kastamonu – 48

48. Nevşehir – 50

47. Erzincan – 51

46. Niğde – 53

45. Kırıkkale – 53

44. Ardahan – 54

43. Burdur – 55

42. Kırşehir – 55

41. Amasya – 55

40. Van – 58

39. Tunceli – 58

38. Karabük – 61

37. Bilecik – 64

36. Artvin – 65

35. Yalova – 66

34. Bartın – 66

33. Sivas – 67

32. Erzurum – 67

31. Konya – 68

30. Düzce – 69

29. Afyon – 70

28. Isparta – 71

27. Kütahya – 72

26. Zonguldak – 73

25. Sakarya – 73

24. Sinop – 73

23. Kayseri – 74

22. Tekirdağ – 76

21. Kırklareli – 76

20. Kocaeli – 78

19. Antalya – 79

18. İstanbul Avrupa – 80

17. Manisa – 80

15. Ordu – 81

14. Denizli – 81

13. Balıkesir – 81

12. Aydın – 81

11. Trabzon – 82

10. Bolu – 82

9. Muğla – 83

8. Bursa – 83

7. Samsun – 84

6. Çanakkale – 85

5. İstanbul Asya – 85

4. Edirne – 86

3. Ankara – 88

2. Mersin – 89

1. Eskişehir – 90