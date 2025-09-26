‘Öğrenci köyü’ ruhsatsız çıktı! 19 yıldır faaliyette

Sayıştay’ın raporuna göre Ege Üniversitesi’nde 2006 yılından beri binlerce öğrenciye barınma hizmeti sunan Öğrenci Köyü ruhsatsız çıktı. Köyün ruhsat alamamasının nedeninin ise yangın ve tesisat güvenliğine dair eksiklikler olduğu öğrenildi. Sayıştay ise köyün mutlaka yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Raporda “Denetimlerde; 01.07.2022 tarih ve 835900 sayılı İtfaiye Daire Başkanlığının yazısında belirtilen öğrenci köyü kazan dairelerinde elektrik ve doğalgaz hatlarının ayrıştırılmasına ilişkin noksanlıklar giderilemediği için Yangın Yönetmeliğine uygunluk raporu oluşturulamadığı veb nedenle de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği gereğince işletme ruhsatı alınamadığı görülmüştür Kamu İdaresi cevabında, Öğrenci Köyünün eksikliklerinin giderilmesinin yüksek maliyet gerektirmesi nedeniyle yeterli bütçe imkanı olmadığı için işletme ruhsatını alınamadığı beyan edilmiştir. İdare tarafından konuyla ilgili yazışmalar yapılmış ancak olumlu netice alınamamış olup bulgu konusu eksiklik tamamlanamamıştır.” ifadeleri yer aldı.

3 MİLYARLIK ZARAR

Öte yandan Sayıştay, Ege Üniversitesi’nin mali yapısındaki bozukluklar konusunda çarpıcı tespitler yaptı. Üniversitenin döner sermaye işletmesi, 2024 yılında 6 milyar 24 milyon 652 bin TL gelir elde ederken, 9 milyar 123 milyon 920 bin TL gider yaptı. Dönem, 3 milyar 99 milyon TL zarar ile kapatıldı.

Raporda genel olarak, üniversitenin mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmadığı, ihale mevzuatına aykırı uygulamalara gidildiği ve mali sürdürülebilirlik açısından ciddi sorunların bulunduğu tespit edildi.