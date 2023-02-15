15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Öğrenci nakil başvurusu nasıl yapılır? Öğrenci nakil başvurusu nereden yapılır?

Öğrenci nakil başvurusu nasıl yapılır? Öğrenci nakil başvurusu nereden yapılır?

Kahramanmaraş ve çevre 10 ilde meydana gelen deprem felaketinin ardından deprem sebebiyle öğrenci nakil işlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin işlemleri nerede gerçekleştireceği merak ediliyor. Peki, öğrenci nakil başvurusu nasıl yapılır? Öğrenci nakil başvurusu nereden yapılır?

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 13:20
Takip Et

Öğrenci nakil başvurusu nasıl yapılır? Öğrenci nakil başvurusu nereden yapılır?

Öğrenci nakil başvurusu nasıl yapılır? Öğrenci nakil başvurusu nereden yapılır?
+
Aa
-

Deprem sebebiyle öğrenci nakil işlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğrenci ve veliler öğrenci nakil başvurusu nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, öğrenci nakil başvurusu nasıl yapılır? Öğrenci nakil başvurusu nereden yapılır?

ÖĞRENCİ NAKİL BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci nakil işlemleri hakkında açıklama yaptı.

MEB tarafından yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri, istemeleri hâlinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın Türkiye genelindeki okullara 'Doğal Afet Nedeniyle Nakil' seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak." ifadelerini paylaştı.

ÖĞRENCİ NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı afet bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri, istemeleri hâlinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın Türkiye genelindeki okullara "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" seçeneği ile il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

Öğrenci nakil başvurusu yapmak için https://e­okul.meb.gov.tr internet adresine giriş yapmalısınız.

Açılan ekranda bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmelisiniz. Sizden istenilen bilgiler arasında güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarası yer alıyor.

Sisteme giriş yapabilir ve nakil işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
1
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
2
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
3
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
4
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
5
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
6
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Seçim tarihiyle AKP’den ilk açıklama. AKP Sözcüsü Çelik seçim tarihiyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu
7
﻿Seçim tarihiyle AKP’den ilk açıklama. AKP Sözcüsü Çelik seçim tarihiyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu
﻿Seçim tarihiyle AKP’den ilk açıklama. AKP Sözcüsü Çelik seçim tarihiyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu
﻿Samsung'un iki yeni cihazının teknik özellikleri belli oldu. İşte Galaxy A34 ve Galaxy A54'ün sızan bilgileri
﻿Samsung'un iki yeni cihazının teknik özellikleri belli oldu. İşte Galaxy A34 ve Galaxy A54'ün sızan bilgileri
﻿Samsung'un iki yeni cihazının teknik özellikleri belli oldu. İşte Galaxy A34 ve Galaxy A54'ün sızan bilgileri
﻿AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
﻿AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
﻿AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
﻿Uzmanı açıkladı. Enkazdan çıkarıldıktan sonraki tıbbi süreç hastaların yaşamını belirliyor
﻿Uzmanı açıkladı. Enkazdan çıkarıldıktan sonraki tıbbi süreç hastaların yaşamını belirliyor
﻿Uzmanı açıkladı. Enkazdan çıkarıldıktan sonraki tıbbi süreç hastaların yaşamını belirliyor
﻿Ja Morant sözünün arkasında: Batı'da sorun yaşamıyorum
﻿Ja Morant sözünün arkasında: Batı'da sorun yaşamıyorum
﻿Ja Morant sözünün arkasında: Batı'da sorun yaşamıyorum
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.