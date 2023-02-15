Deprem sebebiyle öğrenci nakil işlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğrenci ve veliler öğrenci nakil başvurusu nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, öğrenci nakil başvurusu nasıl yapılır? Öğrenci nakil başvurusu nereden yapılır?

ÖĞRENCİ NAKİL BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci nakil işlemleri hakkında açıklama yaptı.

MEB tarafından yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri, istemeleri hâlinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın Türkiye genelindeki okullara 'Doğal Afet Nedeniyle Nakil' seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak." ifadelerini paylaştı.

ÖĞRENCİ NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı afet bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri, istemeleri hâlinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın Türkiye genelindeki okullara "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" seçeneği ile il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

Öğrenci nakil başvurusu yapmak için https://e­okul.meb.gov.tr internet adresine giriş yapmalısınız.

Açılan ekranda bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmelisiniz. Sizden istenilen bilgiler arasında güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarası yer alıyor.

Sisteme giriş yapabilir ve nakil işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.