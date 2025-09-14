Öğrenci servisi şoförlerine ’Güvenli Taşımacılık Eğitimi’ verildi

Kütahya'da okul servis şoförleri ve servis rehberlerine yönelik "Güvenli Taşımacılık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bir eğitim düzenlendi. Destek Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Köse başkanlığında, okul servis şoförleri ve servis rehberlerine yönelik "Güvenli Taşımacılık Eğitimi" gerçekleştirildi. Programda, okul servislerinde güvenliğin artırılması ve ilgili mevzuatın titizlikle uygulanması gerektiği vurgulandı.

ALINMASI GEREKEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ANLATILDI

Eğitimi veren Kıdemli Başpolis Ahmet Kahraman, okul servis taşımacılığıyla ilgili mevzuat hükümlerini hatırlatarak, özellikle öğrencilerin indirilip bindirilmesi sırasında uyarı ışıklarının mutlaka kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, servis araçlarında alınması gereken güvenlik önlemleri, yönetmeliklerdeki güncellemeler ve eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek denetimler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, okul servislerinde üst düzey tedbirlerin alınması ve şoförlerin bilinçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.