Öğrenci servisinde yangın çıktı  

Edinilen bilgiye göre Mumcular Barajı istikametinden Dörttepe istikametine seyreden okul servisinde seyir halindeyken yangın başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı sağa çekti.

Servisin yandığını gören çevre sakinleri de söndürmek için yardıma koştu. Vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yangın esnasında araçta kimsenin olmadığı ifade edildi.