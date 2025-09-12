Öğrenci servisine pompalı tüfekli saldırı! 2 yaralı var

Kaynak: İHA
Öğrenci servisine pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Saldırıda servis sürücüsü ile 12 yaşındaki kızı yaralandı.

Feci olay Samsun'un Canik ilçesinde yaşandı. Uluçayır Mahallesi Karamanlar mevkiinde dehşet dolu dakikalar yaşandı.

ÖĞRENCİ SERVİSİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Aydın A. (45) idaresindeki öğrenci servisi minibüsü, öğrencileri okula götürmek için giderken, araca kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

ogrenci-servisine-pompali-tufekli-saldiri-19040539-4416-m.png

SÜRÜCÜ VE 12 YAŞINDAKİ KIZI YARALANDI

Saldırıda, sürücü Aydın A. ile okula giden 8. sınıf öğrencisi kızı E.A. (12) yaralandı. Yaralı baba ve kız, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

