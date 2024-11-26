Öğrenci ve veliler okul önünde öğretmenlerinin geri gelmesini istedi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğrenci ve veliler, öğretmenlerinin başka bir okula gönderilmesine tepki gösterdi.

Kahta ilçesi Sabahattin Zaim İlkokulu öğretmenlerinden Ramazan Çilenti, iddiaya göre okul müdürüyle temizlik konusunda yaşadığı basit bir sorunun büyütülüp başka bir okula gönderilmesine öğrenci ve veliler tepki gösterdi.

Okul önünde toplanan ilkokul 4. Sınıf öğrenci ve veliler, öğretmen Ramazan Çilenti'nin en azından öğrencilerin mezun olacağı Haziran ayına kadar kalmasını istedi.

Öğretmen Ramazan Çilenti'nin haksız şikayet sonrası başka bir okula tayin edildiğini belirten İlkokul 4. Sınıf velilerinden Medet Gümüş, öğrencilerin kişisel hırslara kurban edilmemesi gerektiğini söyledi.

Veli Medet Gümüş, "Daha çok geç değildir. Anlamsız ve gereksiz bir tartışmadan dolayı hem öğrenciler hem de veliler olarak çok rahatsız olduk. Çocuklarımız Ramazan Çilenti hocayı çok seviyor. Bizler veliler ve öğrenciler olarak hocanın gitmesini istemiyoruz. Mutlaka gitmesi geriyorsa da 5-6 ay sonra yani çocuklarımız mezun olsun sonra yine gönderin. Bu şekilde çocuklarımızın eğitimi de aksar. Ramazan Çilenti'yi hocamızı okulundan, öğrencilerinden kopartmayın. Ramazan Çilenti hoca burada olması gereken bir insan. Hem öğretmenlik hem kişilik olarak çocuklarımız hayatına dokunan bir insan oldu. Ramazan Çilenti hoca sürgün edilmemeli, kendi okulunda kalmalı. Okulun en çok emek harcayan öğretmenlerinden biridir. Hangi okula giderse gitsin o okula kesinlikle bir şeyler katacak birisidir. Bunun için 1. sınıftan 4. sınıfa kadar çocuklarımıza her türlü fedakârlığı esirgemeyen eğitim açısından her etkinliği yapan adeta öğrencileri için çırpınan öğretmenimizi okul müdürüyle temizlik konusunda yaşadığı basit bir sorunun büyütülüp başka bir okula gönderilmesi çocuklarımızda ve veliler olarak bizde çok ciddi rahatsızlık meydana getirmiştir. Çocuklarımızın eğitiminin yarıda kalmasından son derece üzgünüz. Haziran ayına kadar öğretmenimizin kalmasından yanayız. Bu durumu asla kabul etmiyoruz. Sınıfın tüm velileri öğretmenimizden memnun. Ayrılmasını istemiyoruz. Çocuklarımız geleceği için lütfen bu yanlıştan dönülsün" dedi.