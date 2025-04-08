Öğrenci ve velilere yaz tatili müjdesi! Okuların 20 Haziran'da kapanacağı açıklanmıştı. Tatil planınızı buna göre yapın

Öğrenciler ve veliler için müjde! Okullar, Kurban Bayramı nedeniyle planlanandan erken kapanabilir. Yaz tatili 15 gün öne çekilebilir.

Öğrenciler için yaz tatili heyecanı başladı. Eğitim-öğretim yılının dörtte üçlük bölümü geride kalırken, gözler son sınavlara ve tatil planlarına çevrildi. Normal takvime göre okullar 20 Haziran’da kapanacak.

Ancak bu yıl Kurban Bayramı’nın takvime denk gelmesi, kapanış tarihini değiştirebilir. Bayram, 9 Haziran’da sona erecek ve tatilin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu.

Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkarılma ihtimali gündemde. Aileler, bayram için memleketlerine gittikten sonra kısa süre içinde tekrar dönmek zorunda kalabilir. Bu durum, hem maddi hem de manevi yük oluşturuyor. Eğer tatil uzarsa, öğrenciler 10-20 Haziran arasında sadece bir hafta okula dönecek. Üstelik bu hafta, derslerin yerini sosyal etkinliklerin aldığı bir dönem.

Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı, okulların bayram öncesi kapanmasını değerlendiriyor. Hükümete yakın kaynaklar, konunun masada olduğunu ve Mayıs ayı içinde kesin kararın açıklanacağını belirtiyor. Eğer beklenen adım atılırsa, okullar 5 Haziran’da kapanacak ve öğrenciler yaz tatiline iki hafta erken kavuşacak.

Öte yandan, erken tatil kararı öğretmenler ve veliler arasında da tartışma yarattı. Kimileri dinlenme fırsatı bulurken, bazı veliler yaz okulu planlarını gözden geçirmek zorunda kalabilir. Eğitim uzmanları ise tatilin uzamasının öğrencilerin motivasyonuna etkisini değerlendiriyor.