"Öğrenci Ye" projesi Beyoğlu'nda hayata geçirildi

Bu proje ile Beyoğlu'nda okuyan veya ikamet eden üniversite öğrencileri, anlaşmalı restoranlardan ücretsiz yemek yiyebilecekler.

Proje Beyoğlu'na taşındı

Daha önce Beşiktaş'ta başarıyla uygulanan "Öğrenci Ye" projesi, şimdi Beyoğlu'nda da hayata geçiriliyor. İmza töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, bu projenin sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu vurguladı. "Bugün, Beşiktaş Belediyesi'nin uzun yıllardır uyguladığı 'Öğrenci Ye' projesini Beyoğlu'nda başlatmak için bir aradayız. Bu proje, öğrencilerin mali yükünü hafifletmek ve dayanışmayı pekiştirmek için büyük bir adım," dedi.

Öğrencilere destek

Güney, İstanbul'da öğrenci olmanın zorluklarına dikkat çekerek, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a teşekkür etti. "Beşiktaş Belediyesi'nin deneyiminden faydalanarak, bu projeyi Beyoğlu'nda da uygulayacağız. Özellikle Anadolu'dan gelen öğrenciler için bu proje büyük bir destek olacak," şeklinde konuştu.

"Öğrenci Ye" projesi nasıl çalışıyor?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, projenin detaylarını anlattı. "Öğrenci, öğrenci numarası ile sisteme girerek, kendisine en yakın anlaşmalı restorana gidip ücretsiz yemek yiyebiliyor. Bu sistem sayesinde şu anda 2.500 öğrenciye her gün ücretsiz yemek sağlıyoruz," dedi.

Akpolat, projeye katılan restoran ve otellerin öğrencilere kontenjan ayırarak destek olduğunu belirtti. "İlk başladığımızda 500 öğrenciye hizmet veriyorduk. Şimdi ise 2.500 öğrenciye ulaşmış durumdayız. Beyoğlu'nda da bu sayının artmasını hedefliyoruz," diye ekledi.

Akpolat, projeyi daha da genişletmeyi planladıklarını ve özel üniversitelerde burslu okuyan öğrencileri de kapsayacaklarını belirtti. "Beyoğlu'nda da önemli sayıda üniversite var. Bu iş birliği, sadece bu proje ile sınırlı kalmayacak," ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi ve TURYİD iş birliğiyle geliştirilen "Öğrenci Ye" projesi, üniversite öğrencilerine anlaşmalı restoranlardan ücretsiz yemek sağlıyor. QR kod ile onay sistemi, güncellenmiş restoran listesi ve rezervasyon imkanı gibi özellikleri olan proje kapsamında şu anda 164 restoran hizmet veriyor ve 10.611 öğrenci bu uygulamadan faydalanıyor.