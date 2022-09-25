Öğrenci yurt fiyatları uçuşta. Tek kişilik oda fiyatını duyan karalar bağlıyor

Üniversite kayıt dönemi bitmesinin ardından öğrenciler yurt bakmaya başladı. Derinleşen ekonomik kriz, rtan kira ve yurt ücretleri öğrencilerin yaşamını derinden etkiledi.

Anka Ajansı'ndan Ceylan Sağlam'ın haberine göre Ankara’nın merkezi Kızılay’da bir kız öğrenci için 9 aylık, dört kişilik oda fiyatı 40 bin lirayken; iki kişilik oda fiyatı 49 bin lira, tek kişilik oda fiyatı ise 49 bin 750 lira civarında. Ayrıca, her çamaşır yıkama başına 15-20 lira ücret talep ediliyor.

Böylece; tek kişilik odada yaşayan öğrencinin ayda ödeyeceği ücret 5 bin 528 lirayı buluyor. Kızılay civarında bir yurtta kalmak isteyen erkek öğrenci için ise tek kişilik oda 10 aylık 80 bin lira, iki kişilik oda 70 bin lira, üç kişilik oda ise 61 bin lira ödemek durumda kalıyor.

DAİRE FİYATINA ODA

Ankara’nın Bahçelievler semtinde ise erkek öğrenci için 10 aylık tek kişilik oda fiyatı yaklaşık 70 bin, iki kişilik yaklaşık 50 bin lira, bodrum katında olan dört kişilik odalar ise yaklaşık 29 bin lira. Ayrıca yine her çamaşır yıkama başına 15 lira isteniyor. Bahçelievler’de yer alan bir kız öğrenci yurdunda ise tek kişilik odalar 10 aylık 75-80 bin lira arasındayken, iki kişilik oda 65 bin civarında. Ayrıca söz konusu kız öğrenci yurdunda ise çamaşır yıkamak isteyen bir öğrencinin makine başı 20 lira ödemesi gerekiyor.

Kiralık dairelerde ise öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Cebeci Mahallesi’ndeki 65 metrekare 2 artı 1 dairenin fiyatı 4 bin TL iken yine Cebeci Mahallesi’nde bulunan ikinci kattaki 3 artı 1 bir daire fiyatı 5 bin TL, birinci katta yine 3 artı 1 dairenin fiyatı da 6 bin TL.

YURTUZLAR GRUBU TEPKİLİ

Geçen yıldan beri ücretsiz yurt ve üniversitelerde ücretsiz yemek talep eden ‘Yurtsuzlar’ grubu söz konusu kira ve yurt fiyatlarına tepki gösteriyor. “Biz üniversiteliler haksız yere yapılan kira ve yurt zamlarına mecbur değiliz!” diye belirten ‘Yurtsuzlar’ üyesi Hacettepe Eczacılık Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Zuhal Ayva, "Üniversiteye giriş barajının düşürülmesiyle beraber üniversiteye gelen öğrenci sayısında inanılmaz bir artış oldu ama buna rağmen KYK kapasiteleri asla artırılmadı. 800 bin kapasite var şu an KYK yurtlarında ama bu öğrenci sayısını karşılayan bir şey değil. Sadece Ankara’da 900 binden fazla öğrenci var ve KYK yurtları öğrencileri yeterince barındıramadığı için özel yurtlara veya tarikat yurtlarına mahkûm ediliyoruz aslında" diyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Eylül’de Ankara Mamak'ta düzenlenen 105 Yeni Yurt Binası Açılış Töreni’nde; “Şimdi buradan, aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişlik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum. Rakamlar ortadayken her kim yurtlar üzerinden başka ülkeleri örnek göstererek bizi eleştiriyorsa ya cahildir ya art niyetlidir ya da öğrencilerimizi tahrik etmeye çalışan bir provokatördür” demişti.

SINIRLAMA GETİRİLDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel öğrenci yurt ücretlerine zam sınırlaması getirdi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin ücret ve yükümlülükler başlıklı maddesine göre, özel yurtlar, bir sonraki öğretim yılında uygulayacakları aylık barınma hizmeti ücretini, her yıl Temmuz ayı sonuna kadar, yeni hizmete açılan kurumlar ise açıldıktan sonra 1 ay içinde belirleyerek Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'ne bildirecek ve söz konusu ücret il müdürlüğünce onaylanacak. Bildirilen ücretin üzerinde ücret alınamayacak.

Kurumlar, barınma hizmetine ilişkin başka ad altında herhangi bir ücret talep edemeyecek ve barınma hizmeti ücretinin bir aylık kısmına tekabül eden miktarda depozito alabilecekler.

Özel yurtlara uygulanacak zam sınırı Temmuz ayının TÜFE rakamıyla Temmuz ayının yıllık ÜFE rakamının toplamının yarısına 5 puan eklenerek bulunuyor.