Öğrenciden habersiz bunu yapan öğretmene ceza geliyor. Maaşı da kesilecek

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Öğrenciden habersiz bunu yapan öğretmene ceza geliyor. Maaşı da kesilecek
Öğrencilerin görüntülerini velilerden izin almadan sosyal medyada paylaşan öğretmenlere 5 yıl geçerli olacak bir kınama cezasının verileceği öğrenilirken kötü davranışta bulunan öğretmenlere de aylıktan kesme cezası uygulanacağı bildirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne haftaya öğretmene şiddet yasalarını yeniden düzenleyen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı gündeme gelecek. Sadece öğretmene şiddet değil taslak disiplin kurallarını da içeriyor.

KINAMA CEZASI GELİYOR

Öğrencilerin fotoğraflarını velilerinde izinsiz alıp veya çekip sosyal medyada paylaşan öğretmenlere kınama cezası geliyor.

Özellikle son yıllarda fenomen öğretmenler öğrencilerin fotoğraflarını velilerinden izinsiz sosyal medyada çokça paylaşır oldu.

Yeni taslağa göre öğretmenlere sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak bir kınama cezası verilecek. Uzmanlara göre de öğretmenlerin izin almadan öğrencilerin fotoğrafını paylaşmasının bir istismar oluğu düşüncesinde.

ogretmen-ogrenci-iliskileri-nasil-olmali-e1479228083534.jpg

MAAŞI DA KESİLEBİLECEK

Öte yandan taslağa göre, kötü davranışlarda bulunan, hakaret eden ve argo konuşan öğretmenlere de aylıktan kesme cezası uygulanabilecek.

Aylıktan kesme cezası “Öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunmak, Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davranmak, öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapmak” gibi durumlarda verilecek.

klm.jpg

Son Haberler
Özbek nükleer uzmanlar, Macaristan'da eğitilecek Dünya
Özbek nükleer uzmanlar, Macaristan'da eğitilecek
Aziz Yıldırım kaç Galatasaray şampiyonluğu gördü? Spor
Aziz Yıldırım kaç Galatasaray şampiyonluğu gördü?
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu genişletme çalışmaları tamamlandı Gündem
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu genişletme çalışmaları tamamlandı
Ermeni Patrik’in Başsavcı ziyareti tartışma yarattı Gündem
Ermeni Patrik’in Başsavcı ziyareti tartışma yarattı
Ali Koç Aziz Yıldırım'ı Mourinho ile ekarte edecek Spor
Ali Koç Aziz Yıldırım'ı Mourinho ile ekarte edecek
Rolex saati ile meşhur AKP'li vekil: Saraydan talimat alan vekiller değiliz Gündem
Rolex saati ile meşhur AKP'li vekil: Saraydan talimat alan vekiller değiliz
Biden, Çinlilerin askeri üslere yakın mülk edinmesini yasakladı Dünya
Biden, Çinlilerin askeri üslere yakın mülk edinmesini yasakladı