Öğrenciden habersiz bunu yapan öğretmene ceza geliyor. Maaşı da kesilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne haftaya öğretmene şiddet yasalarını yeniden düzenleyen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı gündeme gelecek. Sadece öğretmene şiddet değil taslak disiplin kurallarını da içeriyor.

KINAMA CEZASI GELİYOR

Öğrencilerin fotoğraflarını velilerinde izinsiz alıp veya çekip sosyal medyada paylaşan öğretmenlere kınama cezası geliyor.

Özellikle son yıllarda fenomen öğretmenler öğrencilerin fotoğraflarını velilerinden izinsiz sosyal medyada çokça paylaşır oldu.

Yeni taslağa göre öğretmenlere sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak bir kınama cezası verilecek. Uzmanlara göre de öğretmenlerin izin almadan öğrencilerin fotoğrafını paylaşmasının bir istismar oluğu düşüncesinde.

MAAŞI DA KESİLEBİLECEK

Öte yandan taslağa göre, kötü davranışlarda bulunan, hakaret eden ve argo konuşan öğretmenlere de aylıktan kesme cezası uygulanabilecek.

Aylıktan kesme cezası “Öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunmak, Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davranmak, öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapmak” gibi durumlarda verilecek.