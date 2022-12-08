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Öğrenciler açlıktan ders dinleyemiyor

Eğitimciler, çocukların yetersiz beslenme nedeniyle okullarda ders dinleyemediğini dile getirdi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Yol ve köprü garanti ödemeleri ile şehir hastaneleri için ayrılan 100 milyar TL ödenek ile bütün çocuklarımızı beslememiz mümkün” dedi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 10:16
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Öğrenciler açlıktan ders dinleyemiyor. Eğitimcilerden çağrı: Garanti ödemelerine ayrılan ödenekle çocuklarımızı doyurmak mümkün

Öğrenciler açlıktan ders dinleyemiyor
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Ekonomik kriz ve yaşam pahalılığı en çok çocukları etkiledi. TÜİK’e göre her üç çocuktan biri “ciddi maddi yoksunluk içinde”. Çocukların iyi beslenememesi nedeniyle okullarda yemek verilmesine yönelik istekler sürerken TBMM’de konuya ilişkin verilen önergeler ise Cumhur İttifakı’nın oylarıyla reddedildi.

Ekonomik krizin derinleşmesi ve yaşam pahalılığı, çocuklara da gözle görülür biçimde yansıyor. Çocukların iyi beslenememesi nedeniyle okullarda yemek verilmesine yönelik TBMM’ye verilen önergeler Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Sefa Uyar’ın haberine göre; Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, okullardaki beslenme yetersizliğine isyan etti. Özbay, yetersiz beslenen çocuklarda sağlık problemleri ve gelişimsel sorunların görülme olasılığının daha yüksek olduğunu, okula devamı etkilediğini kaydetti.

"4’ÜNDEN BİRİ DÜŞÜK KİLOLU"

TÜİK’in İstatistiklerle Çocuk 2021 raporuna göre “ciddi maddi yoksunluk içinde olan” çocukların oranının yüzde 34’e çıktığına işaret eden Özbay, “4 çocuktan birinin okula aç gidiyor. Yine 4 çocuktan birinin düşük kilolu, 4 çocuktan üçü ise kansızlık problemi yaşıyor. İlkokullardaki öğrenci sayısı 5 milyon 122 bin. Bu öğrencilerimizin günlük yemek maaliyeti 92.1 milyon, yıllık ise 16.5 milyar lira. Tüm kademelerde ise yaklaşık 50 milyar lira. Cumhurbaşkanlığı’nın günlük harcaması için ayrılan 18 milyon TL, yol ve köprü garanti ödemeleri ile şehir hastaneleri için ayrılan 100 milyar TL ödenek ile bütün çocuklarımızı beslememiz mümkün” dedi.

Özbay, “Aç karnına ders olmaz. Beslenme hakkı sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesi altına alınmalı” ifadelerini kullandı.

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