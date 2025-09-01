Öğrenciler artık tek tip ayakkabı mı giyecek? Bakanlıktan açıklama geldi

Okullar 8 Eylül'de açılıyor. Yeni eğitim-öğretim yılının en dikkat çekici yeniliklerinden biri, okul formlarının geri dönüşü oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara serbest kıyafetle değil formayla gidilmesine kararı gündemdeki yerini korurken 'tek tip ayakkabı giyilecek' iddiası dikkat çekti. Bakanlıktan konuyla ilgili açıklama geldi.

HABERLER YALANLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve liselerde öğrencilerin tek tip ayakkabı giyeceği haberlerini yalanladı. Açıklamasında, haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Öte yandan, okulların belirlediği okul kıyafeti görseli, internet sitesinde yayınlanacak. Velilere mali yük oluşturacak kıyafetler aldırılmayacak. Okul aile birlikleri kıyafet satışı yapamayacak ve yönlendirmelerde bulunamayacak. Okul kıyafetleri en az 4 yıl değiştirilmeyecek. Özel sağlık durumu bulunan öğrenciler, doktor raporu ile uygun kıyafet giyebilecek.