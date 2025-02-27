Öğrenciler atasözleri ve deyimleri maketlerle canlandırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Öğrenciler atasözleri ve deyimleri maketlerle canlandırdı

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, atasözleri ve deyimleri maketlerle canlandırdı.

Okul idarecileri tarafından okulun ana giriş salonunda gerçekleştirilen "Atasözleri ve Deyimleri Sergisi"nde, öğrenciler üç boyutlu maketlerle atasözleri ve deyimleri canlandırarak ziyaretçilere sundu.

Serginin açılışına Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve eşi Nebahat Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek ile okulların müdür ve yöneticileri katıldı. Öğrencilerin özverili çalışmalarıyla şekillenen maketler, atasözleri ve deyimlerin daha etkili bir şekilde kavranmasını sağladı.

Kaymakam Bayram, öğrencilerin bu eğitici çalışmalarını takdir ederek, bu tür etkinliklerin dilin zenginliğini koruma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sergiye katılan misafirler, öğrencilerin emeklerini takdir ederek projede emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Öğrenciler atasözleri ve deyimleri maketlerle canlandırdı

Öğrenciler atasözleri ve deyimleri maketlerle canlandırdı

Öğrenciler atasözleri ve deyimleri maketlerle canlandırdı

Öğrenciler atasözleri ve deyimleri maketlerle canlandırdı

Öğrenciler atasözleri ve deyimleri maketlerle canlandırdı

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