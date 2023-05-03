Öğrenciler atıklarını sanata dönüştürdü

Kartal Belediyesi ve Uğur Okulları iş birliğiyle çevre bilincini geliştirmek amacıyla bir sergi düzenlendi. Kartallı öğrencilerin çalışmalarından oluşan ‘Atıktan Sanata’ isimli sergi, Kartal Belediyesi’nin giriş katında bulunan fuaye alanında açıldı.

Öğrenciler atıklarını sanata dönüştürdü

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte, Uğur Okulları’nda öğrenim gören beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin çalışmaları yer aldı. Hayal güçlerini kullanarak atıklardan çeşitli çalışmalar yapan öğrenciler, büyük takdir topladı.

Serginin açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcıları Cengiz Türkmen ve Adem Uçar katıldı. Öğrencilerin müzikal dinletisiyle başlayan etkinlikte belediye başkan yardımcıları tüm çalışmaları titizlikle inceleyerek, öğrencilerle sohbet etti.

Sergi açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, “Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak sivil toplum örgütleriyle, okullarla, kurumlarla iş birliği halinde çevre bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Geri dönüşümle ilgili eğitimler veriyoruz. Biz insanlar olarak doğayı çok kirlettik. Siz gençlerden çevreye sahip çıkmanızı rica ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

‘Atıktan Sanata’ isimli sergi, Kartal Belediyesi’nin ana hizmet binasının giriş katında bulunan fuaye alanında 7 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak.

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