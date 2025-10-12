Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Muğla Erkek Öğrenci Yurdu ve Muğla Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında Marmaris’in tarihi ve doğal güzelliklerini keşfettiler. Gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan gezi, keyifli ve öğretici anlara sahne oldu.



Proje kapsamında bir araya gelen gençler, ilk olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı Günnücek Tabiat Parkı’nı ve Cennet Adası Nimara Mağarası’nı ziyaret ederek doğayla iç içe bir gün geçirme fırsatı buldular. Programın kültürel ayağında ise Kız Kumu, Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi gezilerek bölgenin zengin tarihi ve doğal mirası hakkında detaylı bilgi edinildi. Doğa yürüyüşleri ve kültürel gezilerle dolu etkinlik boyunca keyifli anlar yaşayan öğrenciler, hem yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal bağlarını güçlendirdiler hem de çevre bilinci ile Muğla’nın eşsiz güzelliklerini yakından tanıma imkanı buldular.



Geziye katılan öğrencilerden Fikriye İpek Kandil, duygularını dile getirerek "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. İlk defa Marmaris’e geldim ve buradaki doğal güzellikleri keşfetmek beni çok mutlu etti. Kendi imkanlarımla buraya gelebileceğimi sanmıyordum. Bakanlığımız bizim için tüm hazırlıkları yapmış ve bizleri çok güzel karşıladılar" dedi.



Organizasyondan duyduğu memnuniyeti belirten Kandil, "Eğitim sorumluları ve gençlik çalışanları gün boyu bizlerle çok yakından ilgilendiler, adeta kendimi ailemin yanında gibi hissettim. Bizlere bu güzel imkânı sunan Bakanlığımıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.