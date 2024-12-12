Öğrenciler hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı

Bayburt'ta ilkokul ve ortaokul öğrencileri çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı. Kendileri küçük yürekleri büyük öğrencilerin anlamlı hareketleri, yürekleri ısıttı.

Soğuk kış günlerinde yoğun kar yağışının da etkisi ile yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Nevzat Kaya İlkokulu öğrencileri tarafından doğaya yiyecek bırakma etkinlikleri düzenlendi. 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu öğretmen Mine Ayyıldız Özer'in öncülüğünde yapılan çalışmada, okul etrafındaki yol kenarlarına ekmek, buğday, kuru mama ve et ürünleri bırakıldı.