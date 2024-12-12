Öğrenciler hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Öğrenciler hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı

Bayburt'ta ilkokul ve ortaokul öğrencileri çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.

Bayburt'ta ilkokul ve ortaokul öğrencileri çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı. Kendileri küçük yürekleri büyük öğrencilerin anlamlı hareketleri, yürekleri ısıttı.

Soğuk kış günlerinde yoğun kar yağışının da etkisi ile yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Nevzat Kaya İlkokulu öğrencileri tarafından doğaya yiyecek bırakma etkinlikleri düzenlendi. 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu öğretmen Mine Ayyıldız Özer'in öncülüğünde yapılan çalışmada, okul etrafındaki yol kenarlarına ekmek, buğday, kuru mama ve et ürünleri bırakıldı.

Öğrenciler hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı

Öğrenciler hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı

Öğrenciler hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı

Son Haberler
Brezilya perakende satışlarında beklenmedik artış
Brezilya perakende satışlarında beklenmedik artış
Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimi Fransa'da beklenen etkiyi yapmadı
Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimi Fransa'da beklenen etkiyi yapmadı
Bolu'da deprem (12 Aralık 2024)
Bolu'da deprem!
Samsun'da pes dedirten olay! Adım adım takip edip boynundan çaldılar
Samsun'da pes dedirten olay!
Muharrem İnce hapis cezasına çarptırıldı. Para cezasına çevrildi
Muharrem İnce hapis cezasına çarptırıldı. Para cezasına çevrildi