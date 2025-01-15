Öğrenciler hem öğrendi hem eğlendi

Kaynak: İHA

Düzce'de öğrenciler, "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" çerçevesinde hem eğlendi hem de önemli bilgiler edindi.

13-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, Düzce Belediyesi İtfaiye ve Zabıta ekipleri, öğrencilere güvenlik, yangın güvenliği ve toplumsal sorumluluklar hakkında eğitim verdi.

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Azmimilli Ortaokulu'ndaki ziyarette zabıta ve itfaiye personeli, öğrencilerle acil durumlar ve güvenlik önlemleri hakkında sohbet etti.

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Ayrıca, Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu'nda düzenlenen söyleşide, itfaiye personeli yangın güvenliği ve mesleğin zorlukları hakkında deneyimlerini paylaştı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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