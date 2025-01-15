Öğrenciler hem öğrendi hem eğlendi

13-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, Düzce Belediyesi İtfaiye ve Zabıta ekipleri, öğrencilere güvenlik, yangın güvenliği ve toplumsal sorumluluklar hakkında eğitim verdi.

Azmimilli Ortaokulu'ndaki ziyarette zabıta ve itfaiye personeli, öğrencilerle acil durumlar ve güvenlik önlemleri hakkında sohbet etti.

Ayrıca, Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu'nda düzenlenen söyleşide, itfaiye personeli yangın güvenliği ve mesleğin zorlukları hakkında deneyimlerini paylaştı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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