Öğrenciler jandarma ekipleriyle birlikte çöp topladı

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, öğrencilerle birlikte "Benim çöpüm değil ama benim dünyam, doğayı sev çevreyi koru" mottosuyla Hasan Dağı'na çıkarak çöp topladı.

Aksaray'ın merkeze bağlı Helvadere beldesindeki Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte jandarma ve öğrenciler geniş bir alanda temizlik yaptı. Hasan Dağı'nda piknik yapan vatandaşları da ziyaret eden jandarma ve öğrenciler, temiz bir çevre ve yaşanabilir bir dünya için doğayı temiz bir şekilde gelecek nesillere aktarmak için bilgilendirme yaptı.

Düzenlenen etkinlikte öğrencilere çöp poşeti dağıtılarak, çevreyi koruma konusunda duyarlılık kazandırılması amaçlanırken, İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hep birlikte yaşanabilir bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için farkındalık çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edilecektir" denildi.