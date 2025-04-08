Öğrenciler Kadıköy'de buluştu: 'Tutuklu arkadaşlarımız serbest bırakılsın'

Öğrenciler, tutuklamaların "tek adam rejimine karşı çıkmaları" nedeniyle yapıldığını öne sürdü.

"Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" ve "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atan öğrenciler, tutuklu arkadaşlarının isimlerini tek tek okuyarak "Gençlik Dayanışma Sahnesi" etkinliği için Ferstival Park'a yürüdü.

GENİŞ KATILIMLI DAYANIŞMA

Eyleme İstanbul, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Galatasaray, Marmara, Özyeğin, Sabancı, Bahçeşehir, Mimar Sinan, Bilgi, Yeditepe, Kadir Has, Koç, Haliç ve İstinye üniversitelerinden çok sayıda öğrenci destek verdi. Öğrenciler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve gözaltı sürecinin ardından başlayan protestolarda tutuklanan arkadaşları için dayanışma çağrısı yaptı.