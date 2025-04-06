Öğrenciler kamptan dönüyorlardı: Osmaniye'de otobüs yoldan çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Osmaniye'de kamptan dönen öğrencileri taşıyan otobüs yoldan çıktı. Otobüste bulunan 20 öğrenci şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Osmaniye'de kamptan dönen öğrencileri taşıyan otobüs yoldan çıktı. Otobüste bulunan 20 öğrenci şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü yolunda meydana geldi. Kamptan dönen ekibi taşıyan bir otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak kaza yaptı. Olayın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazadan otobüste bulunan 20 öğrenci yara almadan kurtuldu.

Kazanın meydana geldiği bölgede yol güvenliği jandarma ekiplerince sağlanırken, trafik akışı kontrollü şekilde devam ettiriliyor.

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