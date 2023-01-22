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Öğrenciler Mayıs’ta nasıl oy kullanacak? Öğrenciler seçimde nasıl oy kullanabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri için mayıs ayını işaret etmesinin ardından öğrencilerin mayıs seçimlerinde nasıl oy kullanacakları merak konusu oldu. Seçimlerin mayıs ayında gerçekleşmesi durumunda öğrencilerin okulları hala kapanmamış olacak. Peki, Öğrenciler Mayıs’ta nasıl oy kullanacak? Öğrenciler seçimde nasıl oy kullanabilir?

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 16:51
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Öğrenciler Mayıs’ta nasıl oy kullanacak? Öğrenciler seçimde nasıl oy kullanabilir?

Öğrenciler Mayıs’ta nasıl oy kullanacak? Öğrenciler seçimde nasıl oy kullanabilir?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihi konusunda 14 Mayıs’ı işaret etmesinin ardından neredeyse 1 milyonu aşan oy kullanacak öğrencilerin nasıl oy kullanacağı merak ediliyor. Seçimlerin mayıs ayında gerçekleşmesi durumunda öğrencilerin okulları kapanmamış olacak. Peki, Öğrenciler Mayıs’ta nasıl oy kullanacak? Öğrenciler seçimde nasıl oy kullanabilir?

5 aydan kısa bir süre kalan seçimler için hem siyasi partiler hem de seçmenler tarafından planlar yapılmaya başlandı. İkamet ettikleri şehirlerden farklı şehirlere eğitim için giden öğrencilerin nasıl oy kullanacağı ise merak konusu. Peki, Öğrenciler Mayıs’ta nasıl oy kullanacak?

Sayıları 1 milyonu aşan öğrenciler, seçimin kaderi için çok önemli. 14 Mayıs üniversitelerin eğitime devam ettiği bir dönem, bazı üniversitelerde ise final dönemine denk geliyor. Ayrıca ulaşım maliyetleri de öğrencilerin memleketlerine gitmelerinin önünde engel teşkil ediyor.

ÖĞRENCİLER SEÇİMDE NASIL OY KULLANABİLİR?

Öğrenciler mayıs ayında oy kullanmak istedikleri taktirde okudukları şehirde oy kullanmak isteyen öğrencilerin önünde iki seçenek var: Öğrenci, evde kalıyorsa kaldığı evin adresini e-devlet üzerinden ya da nüfus müdürlüğüne başvuru yaparak adresi haline getirecek. Seçmen kütükleri askıdayken ilçe seçim kuruluna başvurup seçmen kaydının bu adrese alınmasını isteyecek.

Eğer öğrenci yurtta kalıyorsa seçmen kütükleri askıdayken öğrenci belgesi ve yurt müdürlüğünden aldığı belgelerle kaldığı yurdun bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

ÖĞRENCİLER MAYIS’TA NASIL OY KULLANACAK?

Bazı şehirlerde öğrencilerin oy hareketliliği daha kritik. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre örneğin Ordulu öğrencilerin yüzde 87’si, Hakkarili öğrencilerin ise yüzde 85’i farklı şehirde eğitim görüyor.

Osmaniye, Şırnak, Sinop, Mardin, Manisa, Tekirdağ, Muğla, Aydın, Ardahan’da da öğrencilerin yüzde 80’i ikametlerinden farklı şehirlere gitmiş durumda.

Siyasi partilerin, derneklerin, iş insanlarının öğrencilere ulaşım desteği sunması bekleniyor. Bazı partiler, şimdiden seçim dönemi öğrencilere otobüsler kaldıracaklarını duyurdu.

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