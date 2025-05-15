Öğrenciler projelerini bilim fuarında sergiledi

Köşk Başçayır Ortaokulu tarafından düzenlenen Bilim Fuarı düzenlenen törenle başladı. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen fuarda geleceğin bilim insanları olmaya aday öğrenciler, hazırladıkları projeleri tanıttı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan fuarın açılış kurdelesi Köşk Kaymakamı Tuğba Polat ve protokol üyeleri tarafından kesildi. Öğrencilerin hazırladığı stantları gezen Kaymakam Polat ve protokol üyeleri, projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı. Okul öğrencilerinin bilimin önemini kavraması ve teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan bilim fuarda hazırladıkları projeleri tanıtma fırsatı bulan öğrenciler de unutulmaz bir gün geçirdi.

Köşk Başçayır Ortaokulu Okul Müdürü Bahattin Akaydın açılış sonrası yaptığı açıklamada; "Başçayır Ortaokulu Bilim Fuarı'nın açılışı bugün Kaymakamımız Tuğba Polat, Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Selim Karataş ve protokol üyelerinin katılımlarıyla yapıldı. Fuarda 20 proje sergilenmiş olup, sergilenen projeler Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Resim, Müzik, İngilizce, Beden Eğitimi, Din Kültürü ve Teknoloji Tasarım derslerini kapsamaktadır. Projelerde emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik eder başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verdi.