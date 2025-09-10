Öğrenciler ’Sağlıklı gelecek’ için bilgilendirildi

Kaynak: İHA
Öğrenciler ’Sağlıklı gelecek’ için bilgilendirildi

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile öğrencilere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" teması işlendi. Eğitimlerde sağlıklı beslenme, teknoloji bağımlılığı, el yıkamanın önemi ile ağız ve diş sağlığı konuları ele alındı. Uzmanlar öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Etkinliğe 106 öğrenci ve 10 öğretmen katıldı. Ayrıca öğrencilere bilinçlendirme amacıyla 13 afiş ve 58 broşür dağıtıldı.

Program sonrası veliler, "Çocuklarımızın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesi çok önemli. Bu eğitimler sayesinde günlük alışkanlıklarını daha doğru şekillendireceklerini düşünüyoruz" şeklinde görüşlerini aktardı. Öğretmenler ise, "Öğrencilerimiz eğitim boyunca çok ilgiliydi, uygulamalı bilgiler sayesinde sağlıklı yaşam farkındalıkları arttı" dedi.

Son Haberler
Yunanistan sallandı (10 Eylül 2025)
Yunanistan sallandı!
İstanbul'da Marmaray istasyonu önünde şok olay! Ölü bulundu
İstanbul'da Marmaray istasyonu önünde şok olay! Ölü bulundu
Fransa'da büyük isyan: Gözaltılar 200’ü aştı, 80 bin polis ve jandarma görevde
Fransa'da büyük isyan: Gözaltılar 200’ü aştı, 80 bin polis ve jandarma görevde
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Liverpool'a fark attı!
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Liverpool'a fark attı!
Kadıköy’de Kılıçdaroğlu pankartı! Avukatından jet açıklama...
Kadıköy’de Kılıçdaroğlu pankartı! Avukatından jet açıklama...