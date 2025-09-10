Öğrenciler ’Sağlıklı gelecek’ için bilgilendirildi

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" teması işlendi. Eğitimlerde sağlıklı beslenme, teknoloji bağımlılığı, el yıkamanın önemi ile ağız ve diş sağlığı konuları ele alındı. Uzmanlar öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Etkinliğe 106 öğrenci ve 10 öğretmen katıldı. Ayrıca öğrencilere bilinçlendirme amacıyla 13 afiş ve 58 broşür dağıtıldı.

Program sonrası veliler, "Çocuklarımızın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesi çok önemli. Bu eğitimler sayesinde günlük alışkanlıklarını daha doğru şekillendireceklerini düşünüyoruz" şeklinde görüşlerini aktardı. Öğretmenler ise, "Öğrencilerimiz eğitim boyunca çok ilgiliydi, uygulamalı bilgiler sayesinde sağlıklı yaşam farkındalıkları arttı" dedi.