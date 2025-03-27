Öğrenciler Şişli'de toplanıyor: Polisten 'yüzünüzü açın' anonsu!

1 hafta boyunca İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de protesto gösterileri yapan vatandaşlar kimi zaman polisin müdahalesine maruz kaldı. Yapılan gösterilerde binden fazla kişi gözaltına alındı.
Bugün İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla üniversite öğrencileri Şişli'de bulunan Cevahir AVM'nin önünde toplanıp Maçka Parkı'na yürüyecek. Yapılacak eylem için toplu taşımaya da kısıtlama getirildi.
Eylem başlamadan önce polis Şişli’de toplanan öğrencilere anons ile yüzlerini açmalarını söyledi.
Maske takanlara yasal işlem uygulanacağı söylendi.