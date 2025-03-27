Öğrenciler Şişli'de toplanıyor: Polisten 'yüzünüzü açın' anonsu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Öğrenciler Şişli'de toplanıyor: Polisten 'yüzünüzü açın' anonsu!

Üniversite öğrencileri Şişli'de bulunan Cevahir AVM'nin önünde toplanıp Maçka Parkı'na yürüyecek. Eylem başlamadan önce polis Şişli’de toplanan öğrencilere anons ile yüzlerini açmalarını söyledi.

1 hafta boyunca İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de protesto gösterileri yapan vatandaşlar kimi zaman polisin müdahalesine maruz kaldı. Yapılan gösterilerde binden fazla kişi gözaltına alındı.

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Bugün İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla üniversite öğrencileri Şişli'de bulunan Cevahir AVM'nin önünde toplanıp Maçka Parkı'na yürüyecek. Yapılacak eylem için toplu taşımaya da kısıtlama getirildi.

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Eylem başlamadan önce polis Şişli’de toplanan öğrencilere anons ile yüzlerini açmalarını söyledi.

Maske takanlara yasal işlem uygulanacağı söylendi.

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