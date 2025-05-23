Öğrenciler tarım uygulamalarıyla üretim sürecini öğreniyor

Kaynak: İHA
Öğrenciler tarım uygulamalarıyla üretim sürecini öğreniyor

Erzincan'da bir ilkokulda sürdürülen "Okuldaki Çiftlik" projesiyle öğrenciler seracılık, bahçecilik ve tarım uygulamalarıyla üretim sürecini öğreniyor.

Erzincan'da Demirkent TOKİ İlkokulu'nda sürdürülen "Okuldaki Çiftlik" projesiyle öğrenciler seracılık, bahçecilik ve tarım uygulamalarıyla üretim sürecini yerinde öğreniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü "Okuldaki Çiftlik" projesi, ikinci yılında da çocukların toprağa olan ilgisini büyütmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 28 ilde başlatılan ve her ilde bir okulda uygulanan proje kapsamında Erzincan'daki çalışmalar, Demirkent TOKİ İlkokulu'nda yeniden hayat buldu.

Proje çerçevesinde okul bahçesinde kurulan serada bu yıl da üretim dönemi başladı. Öğrenciler, öğretmenlerinin ve teknik ekiplerin rehberliğinde domates, biber, salatalık ve patlıcan fidelerini toprakla buluşturdu. Küçük ellerin doğayla buluştuğu etkinlikte çocukların heyecanı dikkat çekerken, proje kapsamında öğrencilerin sadece fide dikimiyle kalmayıp süreci yakından takip ederek üretim döngüsünü öğrenmeleri hedefleniyor.

Öğrenciler tarım uygulamalarıyla üretim sürecini öğreniyor

Öğrenciler tarım uygulamalarıyla üretim sürecini öğreniyor

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