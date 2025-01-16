Öğrenciler trafik polisi oldu, yolcu ve sürücüleri uyardı

Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sahaya indi.
Trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, yeleklerini giyen öğrenciler otobüslere tek tek girerek yolculara ve şoförlere uyarılarda bulundu.
Bilgilendirmelerde, emniyet kemerinin hayati önemi vurgulandı ve trafik kurallarına uyulması gerektiği hatırlatıldı.
Etkinlik kapsamında, vatandaşlara broşür dağıtımı yapılarak farkındalık oluşturmaya çalışıldı.