Öğrenciler üretiyor kanseri yok ediyor. Mutfakların vazgeçilmeziydi artık mor renkte üretiliyor

Tatlı patates gibi tatlı bir tada sahip olan mor patatesin hasadı, Sivas'ta başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencileri için uygulamalı eğitim maksadıyla üniversite içerisine 40 dönümlük araziye Tarım Uygulama ve Araştırma merkezi oluşturuldu.

Oluşturulan bu merkezde öğrenciler derste gördükleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürüyor. Öte yandan, Sivas’ta bazı alternatif ürünlerinin de yetişebildiğini göstermek isteyen merkez alana mor patates ekti. İçerdiği antioksidanlar ve yüksek besin değeri nedeniyle ilgi gören mor renkli patatesin hasadına başlandı. Antioksidan özelliği, kalsiyum değeri ve magnezyum değeri yüksek olan mor patatesten elde edilen gelir öğrencilere burs olarak verilecek.

"KANSER HASTALARINDA İYİLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞİ VAR"

Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, normal patatese oranla mor patatesin 10 kat daha besleyici bir ürün olduğuna değinerek, “Aslında mor patates tıbbi bir patates olarak ta tanımlanabilir. Normal patatese oranla 10 kat daha besleyicidir. Antioksidan özelliği 4 kat daha fazla olan, kalsiyum değeri, magnezyum değeri yüksek olan bir besinimiz. Özellikle kilo almak isteyen insanlar için belirli oranlarda tüketilmesi öngörülüyor. Tansiyon düzenleyici özellikle kanser hastalarında iyileştirici özelliğiyle ilgili bazı makaleler yayınlandı. Kanser hücrelerinin daha yavaş geliştiği ve daha çabuk iyileştiğini gördüler. Cilt güzelleştirdiği, cilt kanserine iyi geldiğiyle ilgilide son zamanlarda çalışmalar yapılmakta. Bu mor patateslerde hem Sivas halkına hem diğer çiftçilerimize istedikleri zaman burada satışı gerçekleştiriliyor. Satışımızı vakıf üzerinden gerçekleştiriyoruz. Buradan kazandığımız parayla da yaklaşık 100 öğrenciye burs veriyoruz” şeklinde konuştu.

"3 YILDIR BAŞARILI SONUÇLAR ALIYORUZ"

Yörük, mor patateste verimin oldukça iyi olduğunu söyleyerek, “Alışılagelmiş tarım modelinin dışına çıkmak istiyoruz. İlimizde artık farklı alternatif tarım modellerinin, tarım ürünlerinin ve teknolojilerinin artık kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunların bir tanesi de mor patates. İlk zamanlar insanlar için dikkat çekici olmayan ama sonra hızla gelişen ve yaygınlaşan bir üründür. Bizde bunu üniversitemizde denemeye karar verdik. 3 yıldır başarılı sonuçlar alıyoruz. Verimimiz de gayet iyi. Çiftçilerimiz üniversitemizde ki uygulama alanımıza gelirlerse biz burada elde ettiğimiz tüm bilimsel verileri seve seve onlarla paylaşırız” ifadelerini kullandı.

Yörük, bazı alternatif ürünlerin Sivas’ta yetiştirilebileceğini gösterdiklerini ifade ederek, “Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’müze ait olan öğrencilerimiz için uygulama alanı yaptığımız yaklaşık 40 dönümlük bir arazi üzerindeyiz. Biz bu arazide öğrencilerimize derslerde anlattığımız bütün bitkisel üretim modellerinin hepsini burada uygulamalı olarak, pratik olarak gösteriyoruz. Bazı alternatif ürünlerinde burada Sivas’ta yetiştirilebileceğini gösteriyoruz” dedi.