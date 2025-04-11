Öğrenciler yaban hayatını yakından gördü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Milli Park'ı ziyaret eden ilkokul öğrencileri yaban hayatını daha yakından tanıdı.

Yaban hayatının son sığınağı konumundaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı içerisinde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP) Doğa Eğitim Merkezi, öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Yaban hayatı ile uyumlu bir şekilde hazırlanan merkeze gelen öğrenciler, hem keyifli vakit geçiriyor hem de eğlenerek doğa ve yaban hayatı ile ilgili bilgiler öğreniyor. Bu kapsamda Kuşadası Reşat Nuri Gültekin İlkokulu ve Rahime Bilici İlkokulu öğrencileri, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü içerisinde bulunan Doğa Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette uzman eğitmenler tarafından yaban hayvanları, Aydın'a özel endemik bitkiler, doğal yaşam alanları, korunan alanlar ve sulak alanlar konularında öğrenciler bilgilendirildi.

Konu ile ilgili Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Doğa Eğitimi Projesi kapsamında Aydın ili Kuşadası ilçesi Reşat Nuri Gültekin İlkokulu ile Rahime Bilici İlkokulu öğrencileri Milli Park Müdürlüğümüzü ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere eşlik eden personelimiz milli park içerisinde bulunan ağaçlar, bitki türleri ve yaban hayvanlarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Milli Park içerisinde bulunan Doğa Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden öğrencilere burada yaban hayvanlarının yaşam alanları ile doğanın insan yaşamı üzerindeki önemi anlatıldı" ifadeleri yer aldı.