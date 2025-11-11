İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler öğretmenleriyle birlikte doğaya nefes olacak fidanlar dikti. Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük miraslarından birinin vatan sevgisi olduğunu belirtti.

İl Müdürü Aras, "Bu sevgi sadece sözle değil, eylemle de gösterilmelidir. Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, hem doğaya nefes hem de geleceğe bırakılan bir mirastır. Öğrencilerimizin bu bilinçle hareket etmesi bizlere umut vermektedir. Onların diktiği her fidan, Türkiye Yüzyılı’nın yeşeren değerlerinden biridir" dedi.

Doğayı koruma ve sürdürülebilir çevre bilincinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel hedeflerinden biri olduğunu da vurgulayan Aras, "Eğitimi sadece sınıf ortamıyla sınırlandırmamak, hayatın her alanına yaymak gerekir. Bugün dikilen her fidan, öğrencilerimizin çevreye karşı sorumluluk bilincini daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

İl genelindeki tüm okullarda gönüllü öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yüzlerce fidan toprakla buluştu.