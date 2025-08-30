Öğrenciler yüksek kiralara isyan etti! Asgari ücretli aileler nasıl ödeyecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı. İstanbul’da kiralar 25-40 bin lira arasında değişirken, özel yurt ücretleri de asgari ücreti aşan seviyelere çıktı. Öğrenciler, veliler ve emlakçılar barınma krizinin derinleştiğini belirtirken, birçok öğrenci evsiz kalma riskiyle karşı karşıya.

Fatih’te emlakçılık yapan Ali Rıza Ülgen, öğrencilerin artık semte uğramadığını belirterek, “Üç dört yıl önce üniversite sonuçları açıklanır açıklanmaz ofisimize en az 10-15 öğrenci gelirdi. Bu yıl bir kişi bile gelmedi. Öğrenciler Fatih’i terk etti. Ev fiyatları uçmuş durumda, 2+1 daireler 20-25 bin lira. Bazı ev sahipleri üç öğrenciye 10’ar bin liradan kiralamak istiyor. Menfaatçi yaklaşım yüzünden öğrenciler başka yerlere gitti” dedi. Ülgen, ekonomik koşulların da öğrencilerin barınmasını imkansız hale getirdiğini vurgulayarak, “Bir emekli maaşı 17-18 bin lira. Çocuğu nasıl okutacak?” diye sordu.

“KIZIMI EVE ÇIKARAMAM, YURDA MECBUR KALIRIZ”

Üniversite öğrencisi adayı bir kız çocuğu olan Aydın Öncel, maliyetlerin aileleri zorladığını ifade etti:

“Hiçbir şekilde şu andaki şartlarda eve ya da yurda veremem kızımı. Belli bir seviyenin üzerinde geliriniz yoksa altından kalkmak mümkün değil. Yurt fiyatlarından haberim yok ama çevremden çok şikayet duyuyorum. Altından kalkabilirsek ev tutarız, ama kız çocukları için yurt ortamını doğru bulmuyorum. Mecbur kalırsak yurda vereceğiz.”

“EV KİRALARI 30-40 BİN, YURTLAR DAHA UCUZ DEĞİL

Üniversite öğrencisi Ada Karabulut, ev kiralarının astronomik olduğunu belirtti:

“Ev kiraları 20-30 bin liradan aşağı değil. Asgari ücretli bir aile nasıl karşılasın? Artık odalar kiralanıyor, bir kişinin tek başına ev tutması imkânsız. Öğrenciler dört kişi bir evde kalıyor. 50-60 yıllık binalar bile 30-40 bin liraya kiralanıyor. Yurt fiyatları da uygun değil; tek kişilik odalar yıllık 465 bin, dört kişilik odalar 260-307 bin lira.”

“BURSLAR YETMİYOR, YEMEKHANE FİYATLARI 50 LİRA”

MSGSÜ öğrencisi Volkan Erdoğan ise özel yurtların pahalı, KYK yurtlarının ise yaşanabilir olmadığını söyledi:

“Türkiye’de 5,5 milyon part-time işçinin çoğu genç. Burslar 2 bin lira ve asla yetmiyor. Yemekhane fiyatları 40-50 liraya dayandı. İki kişi kaldığım evin kirası 25 bin lira. Ulaşım da pahalı, her gün artıyor. Yoksulluk en çok gençleri etkiliyor.”

“OKUL AÇILINCA KALACAK YERİM YOK”

Üniversite öğrencisi Elif Eylül Alkan, evsiz kaldığını ifade etti:

“Şu an yaz için geçici bir yerde kalıyorum. Okul dönemi başlayınca kalacak yerim yok. KYK ve İBB yurtlarına başvurdum ama sonuçlar geç açıklanıyor. Özel yurtlar aylık 40 bin lira. Ailem 3 çocuklu, sırf benim barınmam için aylık 40 bin lira ayıramaz. Eve çıkacak bütçem de yok.”

“6 KİŞİ KALDIĞIM YURTTAN AYRILDIM”

Öğrenci Emirhan Çayıroğlu ise yurt koşullarını anlattı:

“Yurt nüfusu iki katına çıktı, kendinize özel alanınız yok. Ben ayrıldım ve üç dört kişiyle eve çıktım. Kişi başı 10 bin lira ödüyorum. Eski bir binada oturuyoruz, deprem riski var. İstanbul’da eve çıkmak isteyen ya hayatından ödün veriyor ya da çok para ödüyor. İktidar bizi bu tercihe zorluyor.”

“BARINMA KRİZİ DERİNLEŞİYOR”

İstanbul’da üniversite öğrencileri için barınma maliyetleri kiralar ve yurt ücretleriyle birlikte giderek artıyor. Öğrenciler dört-beş kişi aynı evde yaşamak zorunda kalırken, veliler de çocuklarını eve çıkaramıyor. KYK ve belediye yurtlarının yetersiz kapasitesi nedeniyle birçok öğrenci barınma belirsizliği yaşıyor. Öğrencilerin ortak görüşü ise aynı: “Eğitim hakkımız barınma krizi nedeniyle ellerimizden alınmak üzere.”