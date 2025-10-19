YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer merkeze Pelitözü Mahallesinde bulunan Gölpark mesire alanını ziyareti esnasında karşılaştığı üniversite öğrencileri ile sohbet etti.

Sohbet esnasında öğrencilerin yapımı yeni tamamlanan Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kaldıklarını öğrenen Vali Sözer, güzel bir yurt yaptıklarını söyledi. Öğrencilerin yurtta eksikler bulunduğunu söylemeleri üzerine Vali Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i hemen telefon ile arayarak eksikliklerin giderilmesi talimatını verdi.

Vali Sözer yurtlarına gitmek için hazırlanan öğrencileri de minibüsü ile yurtlarına gönderirken, öğrenciler ise ilk etapta tanıyamadıkları Sözer’in Bilecik Valisi olduğunu öğrendiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler.