Öğrencilerden 1 Mayıs çağrısı: Bizi ne baskılar, ne gözaltılar yıldırır

İzmir’de üniversite öğrencileri, Alsancak’ta bir araya gelerek 1 Mayıs çağrısında bulundu.

Öğrenciler, “İşçi gençlik yan yana, 1 Mayıs’ta alana” sloganları eşliğinde Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüdü.

"SUSTUKÇA DAHA FAZLASINI YAPACAKLAR"

Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne gelen öğrenciler burada basın açıklaması okudu. Açıklamada “Bu sabah Taksim çağrısı yapan 108 kişi şafak operasyonlarıyla gözaltına alındı. Utanmadan, sıkılmadan hakkını arayanları susturmaya çalışıyorlar. Ama ne baskılar bizi yıldırır, ne gözaltılar sesimizi susturur. Biz sustukça daha fazlasını yapacaklarını biliyoruz. Bu yüzden susmuyoruz” ifadeleri yer aldı.

1 MAYIS'A ÇAĞRI

“1 Mayıs’ta saat 11.00’de İzmir Ticaret Borsası önünde üniversite öğrencileri kortejinde buluşup yürüyoruz. Tüm sıra arkadaşlarımızı fakülteleriyle, bölümleriyle, topluluklarıyla İzmir Üniversitesi öğrencileri kortejinin arkasında yerlerini almaya davet ediyoruz. Biz çoğuz, biz haklıyız ve kazanacağız. Çünkü biz geleceğiz. Biz bu ülkenin umuduyuz. 1 Mayıs’ta meydanları inatla, coşkuyla, dayanışma ile dolduracağız.”