Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'Maziden Atiye' programı kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrencileri, Gabar'daki petrol üretim tesisinde ağırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Maziden Atiye' programı kapsamında, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen çeşitli liselerden 67 öğrenci ve 10 öğretmen, Şırnak Gabar Dağı Petrol Üretim Tesisini ziyaret etti.

ÜRETİMİ YERİNDE GÖRDÜLER

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrenciler, Gabar'da arama, sondaj, üretim operasyonları hakkında bilgi aldı. Öğrenciler ayrıca, Şehit Esma Çevik-1 Üretim Kuyusunda, petrolün yerin binlerce metre derinliğinden çıkarılışına şahit oldu. Türkiye'nin enerji alanında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sorularını Türkiye Petrolleri’nin uzman isimlerine yöneltme fırsatı yakalayan öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

'BEKLENTİMİN ÇOK ÜSTÜNDE'

Üretim tesisini ziyaret eden öğrencilerden Fatma Buhara, Gabar’a ilk kez geldiğini ve gördüklerinin beklentisinin çok ötesinde olduğu söyledi. Petrol üretim kuyularına şehitlerin isimlerinin verildiğini belirten Buhara, "Şehitlerimizin isimlerinin burada yaşatılması çok güzel ve gurur verici. Onların hatırası, her gün yeniden burada filizleniyor" dedi.

Gabar’da üretimin yaz-kış denmeden 7/24 devam etmesinden etkilendiğini anlatan Nisa Nur Akman ise "Burada çalışan insanların inancı ve heyecanı beni çok etkiledi" diye konuştu.

'ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE' HEDEFİ

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gençlerin Gabar ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Maziden Atiye' programı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen pırıl pırıl gençlerimizi, milli enerji vizyonumuzun kalbi Gabar’da ağırladık. Evlatlarımız, bir zamanlar terörle anılan bu dağlarda şimdi bir ülkenin kaderini değiştiren bağımsızlık mücadelesine tanıklık ettiler. Onların gözlerindeki ışıltı, Gabar'da attığımız adımın ne kadar önemli bir amaca hizmet ettiğinin en net kanıtıdır. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize, gençlerimizin enerjisi ve inancıyla ilerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.