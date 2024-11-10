Öğrencilerden hayvansever davranış

Düzenleme: Kaynak: İHA
Öğrencilerden hayvansever davranış

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan sokak hayvanları için Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri, mama ve ilaç bağışında bulundu.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan sokak hayvanları için Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri, mama ve ilaç bağışında bulundu.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan sokak hayvanlarına duyarlı öğrencilerden mama bağışı gelmeye devam ediyor. Öte yandan Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi 29 çocuk, sosyal bilgiler dersi için hazırladıkları proje ödevi kapsamında hayır çarşısı düzenledi. Öğrenciler elde ettikleri gelir ile Doğal Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan sokak hayvanları için ilaç ve mama bağışında bulundu. İlaç ve mamaları teslim alan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi yetkilileri de duyarlılığından ötürü öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerden hayvansever davranış

Öğrencilerden hayvansever davranış

Öğrencilerden hayvansever davranış

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