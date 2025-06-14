Öğrencilerden kuşlar için hummalı çalışma

Bitlis merkezdeki 8 Ağustos Ortaokulu öğrencileri, geri dönüşümün önemini vurgulamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla atık su bidonlarını kuş yuvasına dönüştürdü.

Yaklaşık bir hafta içinde yaptıkları 20 kadar renkli ve sevimli yuvalar, Bitlis Mevlana Millet Bahçesi'ndeki ağaçlara asıldı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde gördükleri konudan etkilenen öğrenciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emnie Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi'ne atıf yaparak topladıkları atık malzemelerden kuş yuvaları yaptı. Yuvaları okullarında yapıp, boyayan öğrenciler Bitlis-Mevlana Millet Bahçesindeki ağaçlara astı. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler tarafından yapılan yaklaşık 30 kuş yuvası park içerisindeki ağaçlara asıldı. Öğrencilerle tek tek sohbet eden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "8 Ağustos Ortaokulu öğrencileri Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüyen "Sıfır Atık" projesi kapsamında çok güzel bir proje yapmışlar. Geri dönüşüm malzemelerinden bizim millet bahçemize kuş yuvaları yapmışlar. Birbirinden kıymetli ve birbirinden güzel kuş yuvaları yapmışlar. Bu konuda hem gençlerimize teşekkür ediyoruz, hem de bu desteği öğrencilere veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamını da getireceğiz. "Sıfır Atık" projesine destek veren tüm biz de aynı desteği vereceğiz."

Öğrencilere fikir veren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Muhammed Özdağ, "2024 yılında Türkiye Yüzyılı Maarif modeline yürürlüğe soktuk. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, erdemli, ahlaklı, sorumlu sahibi, kendi kültürüne sahip çıkan başka kültürlere, yani dünyaya açık bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. ÇEDES Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, çevresine duyarlı, değerlerine sahip çıkan öğrenciler yetiştirmeyi istiyor. Öğrencilerimiz de aynı zamanda sıfır atık projesi kapsamında etrafındaki plastik atıklardan kuşlar için yuvalar hazırlamaya başladılar. Öğrencilerimiz kuş yuvaları tasarlayarak hem ekip çalışmasını, hem çevreye duyarlı olmayı, hem sorumluluk sahibi olmayı, hem de merhametli olmayı öğrenmiş oldular" dedi.

8'nci sınıf öğrencisi Kevser Koçyiğit, "Bir gün akşam babamla haberleri izlerken karşımıza Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık Projesi" çıktı. Akşam yatmadan önce düşündüm, proje hakkında ne yapabiliriz? Sabah arkadaşlarıma danışmak istedim, onlar da sıcak baktı. O hafta nasıl denk geldiyse, Din Kültürü dersinde insanlara merhamet, hayvanlara merhamet konusunu işliyorduk. Aklımıza kuş evleri yapmak geldi. Bir soğukta, kış aylarında ne yapıyorlar, nasıl yiyecek yiyorlar diye. O atık projelerinde, plastik atıklardan, bir hafta içerisinde de 30 tane kuş evi yaptık. Onları da Bitlis Belediye Başkanımız ile birlikte millet bahçesine astık. İnşallah Emine Erdoğan bu projemizi görür, onunla yüz yüze konuşuruz" şeklinde konuştu.

Öğrenciler yaptıkları kuş evlerini tek tek ağaçlara astı. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise öğrencilere günün anısına küçük hediyeler verdi.